Экономика Великобритании может пострадать от худших показателей за 300 лет, которые стали следствием пандемии коронавируса.

Банк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

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