Экономика
Новостной фронтБанк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет
Экономика Великобритании может пострадать от худших показателей за 300 лет, которые стали следствием пандемии коронавируса.
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Общество
В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов
Говорит Москва 07:15
Энергетика
Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Rambler News Service вчера в 09:30
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве
Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
Общество
Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 08:33
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Хоккей
«Ак Барс» объявил о возвращении чемпиона мира Бурмистрова
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:28
Общество
Собянин: Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса
Выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве в настоящее время выше, чем в Нью-Йорке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова мэра российской столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:11
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Хоккей
СКА подписал контракт с Виктором Антипиным
Петербургский дневник 07:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире
22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова новым клипом призвала поклонников соблюдать самоизоляцию
При помощи нового видеоклипа певица Ольга Бузова призвала своих поклонников к соблюдению режима самоизоляции.
Pravda.Ru 04:53
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Футбол
Соболев признался, что не так уж и хотел в «Спартак»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не так уж сильно хотел перейти в московский клуб.
Спорт день за днем 08:19
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Политика
Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым развитие экономики
Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание по развитию экономики.
Российская газета 08:22
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36