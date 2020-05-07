Экономика

Новостной фронтНовостной фронтБанк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

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Экономика Великобритании может пострадать от худших показателей за 300 лет, которые стали следствием пандемии коронавируса.
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Общество

В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов

Говорит Москва 07:15
15
Энергетика

Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
26
Фигурное катание

Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко

Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Rambler News Service вчера в 09:30
6
Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
931
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,4K
Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
1
Общество

Синоптики обещают аномальную жару в нескольких регионах России

Инфорос 04:15
62
Общество

Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования

РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 08:33
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,5K
Общество

В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
973
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru вчера в 18:27
5
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
197
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,3K
Хоккей

«Ак Барс» объявил о возвращении чемпиона мира Бурмистрова

Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:28
Общество

Собянин: Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса

Выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве в настоящее время выше, чем в Нью-Йорке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова мэра российской столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:11
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,3K
Политика

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

Вести.Ru 08:36
3
Общество

Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

REGNUM 07:14
43
Хоккей

СКА подписал контракт с Виктором Антипиным

Петербургский дневник 07:39
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
398
Общество

Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
68
Общество

Российский миллиардер Босов покончил с собой

Известия вчера в 11:33
3,1K
Шоу-бизнес

Ольга Бузова новым клипом призвала поклонников соблюдать самоизоляцию

При помощи нового видеоклипа певица Ольга Бузова призвала своих поклонников к соблюдению режима самоизоляции.
Pravda.Ru 04:53
Политика

Президенты Балтии в поздравлении с годовщиной ВОВ осудили режим СССР

РБК 08:29
1
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
326
Футбол

Соболев признался, что не так уж и хотел в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не так уж сильно хотел перейти в московский клуб.
Спорт день за днем 08:19
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
258
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
4
Политика

Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым развитие экономики

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание по развитию экономики.
Российская газета 08:22
Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
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