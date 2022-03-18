Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.
Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26 процентов по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6». О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4 процента свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта.
Временное ограничение работы ряда аэропортов на юге России по решению авиационных властей продлено до 26 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи).