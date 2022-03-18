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Банк BNY Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги России

Американский банк BNY Mellon приостановил возможность вложения инвестиций в российские ценные бумаги.
Коммерсантъ
В банке рассчитывают, что санкции и отказ от покупки российских ценных бумаг приведут к сокращению доходов на $100 млн в первом квартале 2022 года.
Коммерсантъ
Банк также заявил, что пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.
РИА Новости
Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк BNY Mellon сообщил о приостановке инвестиций в ценные бумаги России
РБК23:59
Банк BNY Mellon заявил о приостановке инвестиций в ценные бумаги РФ
Московский Комсомолец00:45
Старейший банк США приостановил инвестиции в ценные бумаги России
ТАСС19:15
Американский банк BNY Mellon приостановил проведение новых банковских операций в России
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Американский банк Bank of New York Mellon приостановил некоторые операции в России
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Старейший банк США Bank of New York Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги РФ
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Старейший американский банк BNY Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги России
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