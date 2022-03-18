Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26 процентов по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6». О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4 процента свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта.