Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.
Эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik предупредил о новом виде мошенничества.
Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.
Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26 процентов по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6». О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4 процента свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта.
Кандидат в конгресс США в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент в эфире телеканала Fox News подверг критике политиков, которые форсируют украинскую повестку в ущерб американским интересам, сообщает РИА "Новости".