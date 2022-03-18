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Банк BNY Mellon сообщил о приостановке инвестиций в ценные бумаги России

Старейший в США банк - Bank of New York Mellon - принял решение приостановить инвестиции в российские ценные бумаги из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС
В банке рассчитывают, что санкции и отказ от покупки российских ценных бумаг приведут к сокращению доходов на $100 млн в первом квартале 2022 года.
Коммерсантъ
Отмечается, что BNY Mellon пожертвует миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк BNY Mellon сообщил о приостановке инвестиций в ценные бумаги России
РБК23:59
Банк BNY Mellon заявил о приостановке инвестиций в ценные бумаги РФ
Московский Комсомолец00:45
Старейший банк США приостановил инвестиции в ценные бумаги России
ТАСС19:15
Американский банк BNY Mellon приостановил проведение новых банковских операций в России
RT на русском20:20
Американский банк Bank of New York Mellon приостановил некоторые операции в России
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Старейший банк США Bank of New York Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги РФ
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Старейший американский банк BNY Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги России
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