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Банк БРИКС одобрил России кредит в $1 млрд на выплаты медикам

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление кредита России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с пандемией COVID-19.
ТАСС
"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам", - указывается в сообщении.
ТАСС
Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС в июле 2014 года.
Интерфакс
Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
ТАСС

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