Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире
Ранее в Минстрое сообщали, что определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства в регионах РФ для получения госсубсидий. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в Энгельсе.В источнике
Жилой комплекс во Владимире построят по программе поддержки низкомаржинальных проектов
Строительная Газета07:48
ДОМ.РФ даст 500 млн рублей на строительство ЖК Наследие в центре Владимира
Аргументы и Факты - Владимир06:15
По программе поддержки региональных застройщиков Банк ДОМ.РФ выделил полмиллиарда рублей владимирскому девелоперу СЗ Ренова
Единый ресурс застройщиковвчера в 11:27