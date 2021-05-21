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Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире

Ранее в Минстрое сообщали, что определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства в регионах РФ для получения госсубсидий. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в Энгельсе.В источнике
Аргументы и Факты - Владимир
Зебра ТВ
Строительная Газета
Владимирские новости

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Жилой комплекс во Владимире построят по программе поддержки низкомаржинальных проектов

Строительная Газета07:48

Новую высотку в центре Владимира построят к 2023 году

Владимирские новости07:00

ДОМ.РФ даст 500 млн рублей на строительство ЖК Наследие в центре Владимира

Аргументы и Факты - Владимир06:15

К застройке улицы Горького в городе Владимир подключили государственные кредиты

Зебра ТВ05:36

По программе поддержки региональных застройщиков Банк ДОМ.РФ выделил полмиллиарда рублей владимирскому девелоперу СЗ Ренова

Единый ресурс застройщиковвчера в 11:27

Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире

Интерфаксвчера в 05:48
Интересное

Полиция начала задержания на съезде независимых депутатов в Новгороде

Полиция пришла на всероссийское собрание муниципальных депутатов, Земский съезд, проходящий в Великом Новгороде, и задержала нескольких его участников, в том числе бывшего московского мундепа Юлию Галямину.
РБК09:41