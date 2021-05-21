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Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире

Ранее в Минстрое сообщали, что определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства в регионах РФ для получения госсубсидий. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в Энгельсе.В источнике
Аргументы и Факты - Владимир
Зебра ТВ
ГЛАС.RU
Строительная Газета
Владимирские новости

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Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект в городе Владимир

ГЛАС.RU07:48

Жилой комплекс во Владимире построят по программе поддержки низкомаржинальных проектов

Строительная Газетавчера в 07:48

Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире

Интерфакс21 мая в 05:48

ДОМ.РФ даст 500 млн рублей на строительство ЖК Наследие в центре Владимира

Аргументы и Факты - Владимирвчера в 06:15

К застройке улицы Горького в городе Владимир подключили государственные кредиты

Зебра ТВвчера в 05:36

По программе поддержки региональных застройщиков Банк ДОМ.РФ выделил полмиллиарда рублей владимирскому девелоперу СЗ Ренова

Единый ресурс застройщиков21 мая в 11:27

Новую высотку в центре Владимира построят к 2023 году

Владимирские новостивчера в 07:00
Интересное

В аэропорту Минска задержали основателя NEXTA Романа Протасевича

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице.
ТАСС07:57