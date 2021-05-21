Банк ДОМ.РФ профинансирует первый низкомаржинальный проект во Владимире
Ранее в Минстрое сообщали, что определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства в регионах РФ для получения госсубсидий. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в Энгельсе.В источнике
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