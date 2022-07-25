ТАССБанк ДОМ.РФ снизит ставки по рыночной ипотеке до 9,7%Банк ДОМ.РФ с 26 июля снизит ставки по всем рыночным ипотечным программам.ТАСССредства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет.Konkurent.ruОформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.DP.RUС полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.SIA.ruЧитать далееСвернутьПласПласЯрновостиKonkurent.ruРБКChelindustry.ruGorsite.ruИА ЯСИАNSP.ruFrank MediaНаш Брянск.RuАК&МКолыма-информХабаровский край сегодняNord-NewsГипер НННовости ЮгрыDP.RUInfopro5466.ruPrivet-Rostov.ruSIA.ruПодробнее о событииБанки снижают ставки по потребительским кредитамИА БанкИнформСервис02:00ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%Реальное время22 июля в 10:52ВТБ объявил о снижении ставки по ипотекеDP.RU22 июля в 11:06ВТБ снизит ставку по ипотеке до 9,9%NSP.ru22 июля в 11:05ВТБ планирует снизить ставки по розничным кредитамPrivet-Rostov.ru22 июля в 12:28ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%Волга Ньюс22 июля в 10:35ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%Ярновости22 июля в 10:30Показать ещёОценитьПоделиться