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Банк ДОМ.РФ снизит ставки по рыночной ипотеке до 9,7%

Банк ДОМ.РФ с 26 июля снизит ставки по всем рыночным ипотечным программам.
ТАСС
Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет.
Konkurent.ru
Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.
DP.RU
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка
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SIA.ru

Подробнее о событии

Банки снижают ставки по потребительским кредитам
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