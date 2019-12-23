Экономика
РБКБанк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей
Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 млрд руб. С момента запуска "Ипотеки под 2 %" в банк поступило более 1 тыс. заявок от потенциальных заемщиков, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Интерфаксвчера в 07:34
Первая «Дальневосточная ипотека» окончательно одобрена в Амурской области
ГТРК Амур22 декабря в 21:01
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