Будьте в Плюсе

Банк ДОМ.РФ выдал ипотеки на 140 млрд рублей в 2021 году

По оценке ВТБ, в 2021 году совокупный объем выдачи ипотеки на российском рынке достиг рекордных 5,69 триллиона рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года.
РИА Новости
Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд).
Финмаркет
Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей.
Финмаркет
Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, считают в ВТБ.
ТАСС

Подробнее о событии

Аналитики Frank RG: россияне взяли рекордный объем кредитов в 2021 году
РБК04:00
Банк «Дом.РФ» в 2021 году увеличил выдачу ипотеки на 15%
РИА Новости02:37
В 2021 выдача ипотеки в РФ выросла до рекордных 5,7 трлн рублей, в 22-м рынок ждет охлаждение
Finam.Ru02:18
ВТБ: продажи ипотеки в России выросли до 5,7 трлн рублей в 2021 году
ЛюдиИпотеки.рф02:07
Российские банки выдали в 2021 году ипотечные кредиты на рекордные 5,69 трлн рублей
ТАСС02:03
Банк ДОМ.РФ выдал ипотеки на 140 млрд рублей в 2021 году
Интерфакс02:44
В 2021 году банки выдали рекордный объем розничных кредитов
Коммерсантъ04:00

Интересное

Умер актер Алексей Герилович, снимавшийся в «Глухаре» и «Универе»

Российский актер Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в медицинских кругах.
ТАСС04:14

Флагманский Xiaomi 12 Ultra получит такую-же камеру, как и Xiaomi Mi 11 Ultra

Небезызвестный сетевой информатор под ником Digital Chat Station, не раз предоставлявший достоверную информацию задолго до официального анонса того или иного девайса, поделился свежей порцией слухов касаемо нового флагмана в лице смартфона Xiaomi 12 Ultra.
Центральная Служба Новостей05:02

Совфед рассчитывает принять закон об индексации пенсий выше инфляции до конца января

Ожидается, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции будет принят до конца января текущего года.
Известия05:16

Сенатор Джабаров назвал требования Госдепа США объяснить учения у границ Украины хамством

Сенатор Владимир Джабаров жестко отреагировал на требования Госдепа США объяснить проведение учений у границ с Украиной.
РИА Новости03:57

Экс-главу администрации Ставрополя задержали в аэропорту Минска с поддельным паспортом

Бывший глава администрации Ставрополя, осужденный в 2014 году к девяти годам колонии за взяточничество, задержан в аэропорту с поддельным паспортом.
ТАСС05:02

В Бийске после курения вейпа умер 12-летний мальчик, еще две девочки госпитализированы

В городе Бийск Алтайского края после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще двух девочек госпитализировали в больницу.
Lenta.ru04:48

Глава Россотрудничества Примаков: министр информации Казахстана Умаров исповедует нацизм

Россотрудничество не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром информации страны Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов и высказываний.
Lenta.ru05:40

Песков опроверг ведение Россией переговоров по безопасности с США с позиции силы

Россия не ведет переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru05:25

Экономист Григорьева объяснила особенности учёта трудового стажа при начислении пенсии

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм» рассказала об особенностях учёта трудового стажа в России при начислении пенсий.
RT на русском01:28

Президент Казахстана Токаев: вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется в четверг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате заявил, что на четверг запланировано начало вывода миротворческого контингента ОДКБ из республики.
РИА Новости05:54