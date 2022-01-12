Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд).
Небезызвестный сетевой информатор под ником Digital Chat Station, не раз предоставлявший достоверную информацию задолго до официального анонса того или иного девайса, поделился свежей порцией слухов касаемо нового флагмана в лице смартфона Xiaomi 12 Ultra.
Россотрудничество не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром информации страны Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов и высказываний.