Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений разного рода, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке.
Америка хочет ликвидировать немецкую экономику, поэтому она объединилась с Великобританией, чтобы задержать сертификацию газопровода "Северный поток - 2". У англичан тоже есть собственные интересы: они хотят, чтобы Европа лежала в руинах, сказал экономист в беседе с интернет-изданием "Украина.ру".