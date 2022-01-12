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Банк ДОМ.РФ выдал ипотеки на 140 млрд рублей в 2021 году

Российские банки в 2021 году выдали рекордные 5,69 трлн рублей ипотечных кредитов, что более чем на четверть превышает показатели предыдущего года, подсчитали аналитики ВТБ.
Интерфакс
Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года.
ПРАЙМ
Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей.
Финмаркет
По мнению вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в 2022 году возможно охлаждение рынка ипотеки.
ТАСС

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Банк ДОМ.РФ выдал ипотеки на 140 млрд рублей в 2021 году
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