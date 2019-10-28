Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.

Политика Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину "В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.

Политика Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Армия и оружие В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским самолетом Пресс-служба Сил обороны Эстонии в понедельник, 28 октября, сообщила о пересечении границы воздушного пространства республики самолетом Ту-154 из Российской Федерации.

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Политика Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Общество Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы Все мигранты, прибывающие в Москву с целью найти работу, должны официально зарегистрироваться и платить налоги, как и местные жители, заявил в понедельник Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.

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Политика ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».

Армия и оружие В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

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Происшествия Из-за непогоды в Ярославской области задерживается движение поездов Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 октября из-за плохой погоды и шквалистого ветра на ряде участков СЖД были повреждены линии связи, из-за этого произошли остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов в Ярославской и Вологодской областях.

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