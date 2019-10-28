Экономика
РИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Армия и оружие
Аваков выразил поддержку батальону «Азов»
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в больницах столицы в ноябре
«В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» городского департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском
Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигурантам дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову, гендиректору золотодобывающей компании Максиму Ковалькову, мастеру «Сисим» Евгению Александрову.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне 2019 года оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего 2018 года в 11,3%.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Политика
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Кино
Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»
Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
Авто
FAW привезет в Россию ещё две модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Футбол
Под соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби
Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака».
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Технологии
Эксперт рассказал, зачем финансовым компаниям «облачные» технологии
"Облачные" технологии позволяют финансовым компаниям во всем мире не только хранить данные, но и быстрее выводить на рынок различные услуги, заявил в интервью РИА Новости главный архитектор в сфере финансовых услуг компании Intel Бруно Домингес.