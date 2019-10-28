Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.

Хоккей Малкин подтвердил наличие американского паспорта Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Происшествия Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигурантам дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову, гендиректору золотодобывающей компании Максиму Ковалькову, мастеру «Сисим» Евгению Александрову.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Финансы Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне 2019 года оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего 2018 года в 11,3%.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.

Политика Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Космос Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Общество Врачи назвали способы снижения риска инсульта Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.