Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.

Происшествия Начальник полиции Ступино задержан за взятку Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.

Политика ЕС предоставил Великобритании очередную «гибкую отсрочку» брексита Страны Евросоюза одобрили запрос Великобритании и предоставили Лондону очередную «гибкую отсрочку» брексита на три месяца — до 31 января 2020 года.

Политика Путин рассказал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил немецкому канцлеру Ангеле Меркель о договоренностях с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.

Политика Путин увеличил штат прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.

Политика Болгария высылает российского дипломата Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Происшествия В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Происшествия В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Охранники стали самыми закредитованными в России Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Происшествия СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Хоккей Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.