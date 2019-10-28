Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Банки.ру06:22

Ипотека в Петербурге отказывается расти. В области – сокращается

NSP.ru03:42

Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

РИА Новости02:53

Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3%

ТАСС03:36

Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3 процента

Российская газета04:03

Банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru03:28

Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке до 5% годовых

Комсомольская правда11:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:29, Вашингтон
Футбол

И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Чемпионат 06:18
Происшествия

Начальник полиции Ступино задержан за взятку

Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru 11:20
Фигурное катание

11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Нева Спорт 07:50
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

ЕС предоставил Великобритании очередную «гибкую отсрочку» брексита

Страны Евросоюза одобрили запрос Великобритании и предоставили Лондону очередную «гибкую отсрочку» брексита на три месяца — до 31 января 2020 года.
RT на русском 10:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку.
News.ru 11:07
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Политика

Путин рассказал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил немецкому канцлеру Ангеле Меркель о договоренностях с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии.
ФАН 09:09
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru 10:07
Общество

Путин наградил орденами Пахмутову, Басилашвили и Фрейндлих

Интерфакс 10:29
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Политика

Болгария высылает российского дипломата

Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
ТАСС 11:10
Гаджеты

Без чего iPhone 5 превратятся в «кирпичи» с 3 ноября

Владельцы iPhone 5 должны обновить свои устройства до iOS 10.3.4 если не хотят, чтобы их устройства превратились в «кирпичи».
Мойка78 11:22
Спорт

IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии

Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Спорт день за днем 11:19
Происшествия

Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар

Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова

Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 07:30
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

РБК 05:43
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости 11:20
Происшествия

СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 11:02
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Шоу-бизнес

Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии

РБК 06:34
Хоккей

Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Газета.Ru 09:40
Происшествия

Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

RT на русском 09:41
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Армия и оружие

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение".
РИА Новости вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное