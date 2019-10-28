Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.

Хоккей «Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4» Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.

Финансы ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.

Общество Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Наука Российские ученые нашли причины сердечных патологий Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН под руководством Юрия Кокоза обнаружили на поверхности кардиомицитов — клеток сердечной мышцы, специализированные рецепторы — альфа2-адренорецепторы, ответственные за синтез молекул оксида азота (NO) и снижение уровня ионов внутриклеточного кальция.

Экономика Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.