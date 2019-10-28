Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

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Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 02:53

Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке до 5% годовых

Комсомольская правдавчера в 11:15

Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3%

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Российская газетавчера в 04:03

Банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 03:28

Эксперты рассказали, как сэкономить миллионы при выплате ипотеки

Вести.Ruвчера в 03:20
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«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
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Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
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ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

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Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.
Тульские новости 27 октября в 12:18
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Авто

Названа пятерка лучших авто с выставки в Токио

Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.
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Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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Хоккей

«Авангард» поместил Щербака в список отказов

Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
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Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»

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В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM вчера в 07:51
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

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Российские ученые нашли причины сердечных патологий

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН под руководством Юрия Кокоза обнаружили на поверхности кардиомицитов — клеток сердечной мышцы, специализированные рецепторы — альфа2-адренорецепторы, ответственные за синтез молекул оксида азота (NO) и снижение уровня ионов внутриклеточного кальция.
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Прививки от гриппа сделали более 30% жителей Петербурга

Более 30% жителей Петербурга сделали прививку от гриппа. В цифровом выражении это 1 657 326 человек.
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Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
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Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

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Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

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Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
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Экономика

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Blizzard готовится представить Overwatch 2

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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» начались в Москве

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В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?

Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
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