Экономика
РИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Хоккей
«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе
Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
Общество
Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Авто
Названа пятерка лучших авто с выставки в Токио
Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
Наука
Российские ученые нашли причины сердечных патологий
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН под руководством Юрия Кокоза обнаружили на поверхности кардиомицитов — клеток сердечной мышцы, специализированные рецепторы — альфа2-адренорецепторы, ответственные за синтез молекул оксида азота (NO) и снижение уровня ионов внутриклеточного кальция.
Здоровье
Прививки от гриппа сделали более 30% жителей Петербурга
Более 30% жителей Петербурга сделали прививку от гриппа. В цифровом выражении это 1 657 326 человек.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Кино
Съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» начались в Москве
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Авто
Концентрация дальше некуда. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2018 года
Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объемам полученной за 2018 год выручки (данные предоставлены Пермьстатом).Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2018 год можно по ссылке.
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Космос
Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?
Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.