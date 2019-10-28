Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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