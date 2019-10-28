Экономика
РИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
ТАСС вчера в 18:07
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Гаджеты
«Алиса» позволит отдавать голосовые команды телевизорам Samsung
Отдавать голосовые команды телевизорам Samsung пользователи смогут различными способами: через гаджет с помощником «Алиса» (скажем, через смарт-динамик), посредством смартфона или через персональный компьютер с браузером «Яндекса».
3DNews 04:25
Происшествия
Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому
Твой Континент вчера в 02:24
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия
Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Происшествия
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
RT на русском 01:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА Новости 26 октября в 12:00
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Политика
На Украину прибыла Венецианская комиссия — МИД
В МИД сообщили, что комиссия прибыла на Украину, чтоб изучить внедрение закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
REGNUM вчера в 09:07
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Авто
В России изменится транспортный налог
Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
ProGorodChelny.ru 25 октября в 03:14
Общество
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Происшествия
Грузовик со щебнем парализовал движение на трассе «Скандинавия»
В Ленинградской области затруднено движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия». Причиной стал перевернувшийся грузовик с щебнем.
Известия 02:26
Наука
Высшее образование снижает риск алкоголизма
Учёными была обработана информация о 780 тысячах человек, и это позволило установить, что дополнительные 3,6 года обучения наполовину понижают риск появления алкоголизма.
МедиаПоток 25 октября в 13:04
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском 04:30