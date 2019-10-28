Экономика
РИА НовостиБанк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Кино
Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»
Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Технологии
В Китае создан новый фонд в размере 28,9 млрд долларов для поддержки отечественных производителей микросхем
Ожидается, что на втором этапе поддерживаемый государством фонд побудит местных китайских производителей микросхем разрабатывать и производить больше отечественных микросхем и компонентов преимущественно для ИИ, 5G и других перспективных областей применения.
Общество
В России в два раза снизилась смертность от инсультов
Смертность от инсультов снизилась в России в 2 раза за последние 10 лет, от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Экономика
«Ъ»: «Силмаш» будет единственным участником конкурса по турбинам большой мощности
"Силовые машины" Алексея Мордашова стали единственным участником правительственного конкурса на получение субсидии для разработки пилотных образцов отечественных газовых турбин большой мощности (ГТБМ).
Шоу-бизнес
Звезда «Людей Икс» Джеймс Макэвой сыграл тайную свадьбу
Актёр Джеймс Макэвой тайно женился на своей возлюбленной Лизе Либерати.
Футбол
Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью
Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оправдался за сцену секса с женой
В киноленте присутствует сцена секса, причем настолько реалистичная, что эту эротическую сцену с героиней Кристины Асмус сравнивают с фильмом для взрослых.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Политика
Путин поручил заняться вопросом реставрации памятников в странах АТР
Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Гаджеты
Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах
Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием
Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты.
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.