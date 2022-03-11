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Банк JP Morgan Chase прекращает работу в России

Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase (крупнейший в США по размеру активов) объявил, что уходит из России.
Коммерсантъ
"В соответствии с указаниями правительств разных стран мира мы активно сворачиваем бизнес в России и не осуществляем новых операций в России", — приводит портал заявление банка.
РИА Новости
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году.
РИА Новости
Банк ведет свою деятельность более чем в 60 странах.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Axios: банк JP Morgan Chase заявил о прекращении работы в России
Телеканал 360°19:39
Axios: американский банк JP Morgan Chase прекращает работу в России
Газета.Ru19:19
Американский банк JPMorgan Chase сворачивает работу в России
Фонтанка.Ру16:20
Банк JP Morgan Chase прекратит свою деятельность в России
News.ru18:18
Один из крупнейших инвестиционных банков мира - JP Morgan Chase - прекращает работу в России
ПРАЙМ16:50
Крупнейший мировой инвестор JP Morgan Chase объявил о прекращении работы с операциями в России
Росбалт18:45
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Банк JP Morgan Chase сворачивает деловую активность на территории России
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