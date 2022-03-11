Кибератаки из-за рубежа проводились с целью получения контроля над компьютерами в Китае и последующих атак с них на Россию, Украину и Белоруссию, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете.
Во вторник Каллас на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвала поддержать Украину, введя экономические санкции против России, в том числе она предложила "ограничить для Москвы работу с криптовалютой".
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой созыва заседания СБ ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине.