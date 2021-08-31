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Банк Мексики повысил прогноз роста экономики в 2021 году до 6,2% в основном сценарии

ЦБ Мексики улучшил на 0,2% экономический прогноз для страны на 2021 год — до 6,2% в основном сценарии, общая инфляция до начала 2022 года будет превышать 5%.
ПРАЙМ
Вариант с "Глобальная инфляция" приведет к тому, что в 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России.
ТАСС
"Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода", - указывает регулятора.
ТАСС
Сценарий "Финансовый кризис" иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии.
ТАСС

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