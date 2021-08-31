"Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода", - указывает регулятора.
В разные годы в четырех заливах Карского моря захоронили многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомную подлодку К-27.
20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из сервисов App Store и Google Play, так как, по данным ведомства, оно используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в РФ организаций.
Количество пользователей операционной системы HarmonyOS от находящейся под действием санкций китайской Huawei перевалило за 70 миллионов, заявил исполнительный директор департамента потребительских продуктов компании Ю Чэндун, сообщил 29 августа портал Mydrivers.