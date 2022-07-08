В Банке Монреаля, одной из крупнейших кредитных организаций в Канаде, заявили, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций.
Он подчеркнул, что отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит.
Литовская компания-разработчик игр Game Insight, основанная выходцами из России, после ухода с российского рынка отказывается выплачивать зарплаты, сообщили порталу App2Top пять сотрудников на условиях анонимности.