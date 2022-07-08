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Банк Монреаля сообщил о крупном сбое связи, затронувшем все канадские финучреждения

В Банке Монреаля, одной из крупнейших кредитных организаций в Канаде, заявили, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций.
Газета.Ru
В публикации подчеркивается, что в настоящее время "прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки".
Газета.Ru
"Нарушена обработка финансовых операций", — говорится в сообщении.
Московский Комсомолец
Согласно опубликованной на сайте правительства информации, в санкционные списки попали российская телеведущая Екатерина Андреева и бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

В Канаде произошел крупный сбой связи
ТАСС11:26
В Канаде внезапный сбой связи затронул работу всех финансовых учреждений
Московский Комсомолец10:09
Банк Монреаля: в Канаде произошел масштабный сбой связи, нарушивший обработку операций
РЕН ТВ10:36
В Канаде случился крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений
Общественная служба новостей10:30
Банк Монреаля сообщил о крупном сбое связи в Канаде, затронувшем работу финучреждений
РИА Новости10:25
Банк Монреаля сообщил о крупном сбое связи, затронувшем все канадские финучреждения
Газета.Ru10:14
Крупный сбой связи в Канаде затронул работу всех финучреждений
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