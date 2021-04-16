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Интерфакс

Банк «Нейва» связал отзыв у него лицензии с валютными операциями

Банк "Нейва" (Екатеринбург) считает причиной отзыва у него лицензии валютные операции. Банк в 2020 году получил доходы от продажи иностранной валюты в размере 15,3 млрд рублей, что практически в 11 раз больше, чем в 2019 году, следует из отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.В источнике

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Банк «Нейва» связал отзыв у него лицензии с валютными операциями

Интерфаксвчера в 06:34

Продавать доллары - это неправильно: глава «Нейвы» объяснил, почему у банка отобрали лицензию

Царьградвчера в 04:10

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66.ruвчера в 04:21

Глава «Нейвы» связал закрытие банка с санкциями США. И объяснил, что ждет вкладчиков

URA.Ruвчера в 04:17

Председатель правления «Нейвы» объяснил, как будут возвращать деньги клиентам

It`s My Cityвчера в 04:54

«Подвели клиентов»: руководитель банка «Нейва» в Екатеринбурге назвал причину отзыва лицензии

КП - Екатеринбургвчера в 04:07

В «Нейве» заявили, что причиной отзыва лицензии стали валютные операции

e1.ruвчера в 03:59
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Панарин побил рекорд Мессье по количеству очков в первых 100 матчах за «Рейнджерс»

728-й гол Александра Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию", Игорь Шестеркин оформил свой первый шатаут в "Рейнджерс", Артемий Панарин побил рекорд Марка Мессье, а Павел Бучневич забросил 20 000-ю шайбу команды из Нью-Йорка.
Газета.Ru14 апреля в 03:20