Банк «Нейва» связал отзыв у него лицензии с валютными операциями
Банк "Нейва" (Екатеринбург) считает причиной отзыва у него лицензии валютные операции. Банк в 2020 году получил доходы от продажи иностранной валюты в размере 15,3 млрд рублей, что практически в 11 раз больше, чем в 2019 году, следует из отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.В источнике
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