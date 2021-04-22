Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставку

Повышение ключевой ставки Банка России на сегодняшнем заседании неизбежно, уверено большинство аналитиков.
Ведомости
Однако участники ждут не столько заявлений от ЦБ, сколько публикации траектории изменения ключевой ставки.
ИА Красная Весна
Главный экономист Lockoinvet Дмитрий Полевой говорит, что предпочел сохранить прогноз повышения на 25 б.п. Но если фокусироваться именно на текущих данных в экономике, то может потребоваться повышение ставки сразу на 50 б.п.
Газета.Ru
Ведомости
Infox.ru
АК&М
Невские Новости
Аргументы и Факты
Газета.Ru
Евразия Daily
БН.ру
НИА Нижний Новгород
ПРАЙМ
Деловое.ТВ
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как решение Центробанка по ставке повлияет на рубль

ПРАЙМвчера в 14:31

Банк «Открытие»: регулятор может повысить ключевую ставку на 50 б.п

Волга Ньюсвчера в 10:43

Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу высока - Росбанк

Финмаркетвчера в 05:25

Эксперты уверены в повышении ключевой ставки ЦБ

Pravda.Ruвчера в 08:23

Депутат Госдумы: Политика ЦБ ставит под угрозу социальную программу Путина

Евразия Dailyвчера в 07:53

В банковской системе РФ образовался избыток денег – экономист

REGNUMвчера в 08:56

Эксперты оценили возможность повышения ЦБ ключевой ставки

Аргументы и Факты21 апреля в 11:37
Интересное

NVIDIA порекомендовала геймерам удалить последнее обновление Windows 10

Сотрудник NVIDIA по имени Мануэль в официальном форуме поддержки заявил, что пользователям, которые заметили снижение производительности в играх, стоит попробовать удалить обновление Windows 10 KB5000842.
3DNewsвчера в 16:21

Фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» показали в кинотеатрах Петербурга до премьеры

Накануне в Петербургском кинотеатре «Мираж Синема» прошел показ нового фильма режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий», где главную роль сыграл известный актер Джейсон Стейтем.
FBM.ru21 апреля в 03:41

Артемий Панарин не приедет в сборную России на чемпионат мира-2021

Нападающий «Рейнджерс» хоккеист Артемий Панарин не войдет в состав национальной сборной на чм-2021 по хоккею в Риге, даже если его команда вылетит из Кубка Стэнли на ранней стадии или не попадет в его розыгрыш.
Tele-center.ruвчера в 20:43

Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР

Соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко, который в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, с 1988 по 1990-й — членом ЦК КПСС, а с 1989 по 1991-й — народным депутатом СССР, раскрыл роль Украины в развале СССР.
Lenta.ru17:02