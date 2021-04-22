Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставку
Повышение ключевой ставки Банка России на сегодняшнем заседании неизбежно, уверено большинство аналитиков.
Однако участники ждут не столько заявлений от ЦБ, сколько публикации траектории изменения ключевой ставки.
Главный экономист Lockoinvet Дмитрий Полевой говорит, что предпочел сохранить прогноз повышения на 25 б.п. Но если фокусироваться именно на текущих данных в экономике, то может потребоваться повышение ставки сразу на 50 б.п.
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