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Банк «Открытие»: ежемесячно россияне тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей

Свыше 10 тысяч рублей в месяц расходуют на обслуживание машины более четверти (27%) российских водителей по сравнению с 39% годом ранее.
ПРАЙМ
Примечательно, что годом ранее значительно меньше автолюбителей (53%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание.
ПРАЙМ
Еще 17% респондентов в этом году главной статьей расходов считают обязательное страхование, 16% – налоги, 10% – дополнительное страхование, 6% – штрафы.
ПРАЙМ
Парковку и оплату места в гараже указали пять и четыре процента респондентов, соответственно.
Lenta.ru

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Каждый второй россиянин тратит до 10 тысяч рублей в месяц на обслуживание автомобиля
ФАН21:31
Банк «Открытие»: ежемесячно россияне тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей
ПРАЙМ20:42
Исследование: россияне ежемесячно тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей
Lenta.ru20:35
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