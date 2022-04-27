Мошенническая схема с рассылкой фишинговых писем обрела второе дыхание: теперь потенциальным жертвам для получения "денежного приза" предлагают разослать друзьям приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой "выигрыш", скачав специальное приложение для Android, сообщили РИА Новости специалисты компании Angara Security.
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения об остановке поставок «Газпрома» в Польшу и заявил, что Варшаве придется заплатить за «антигазовый радикализм» в отношении российского газа.
Утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.