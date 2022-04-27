Будьте в Плюсе

Банк «Открытие»: ежемесячно россияне тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей

Свыше 10 тысяч рублей в месяц расходуют на обслуживание машины более четверти (27%) российских водителей по сравнению с 39% годом ранее.
ПРАЙМ
Примечательно, что годом ранее значительно меньше автолюбителей (53%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание.
ПРАЙМ
Еще 17% респондентов в этом году главной статьей расходов считают обязательное страхование, 16% – налоги, 10% – дополнительное страхование, 6% – штрафы.
ПРАЙМ
Парковку и оплату места в гараже указали пять и четыре процента респондентов, соответственно.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Россиянам назвали ежемесячные траты на обслуживание автомобиля
Online47.ru22:18
Исследование: россияне ежемесячно тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей
Lenta.ru20:35
Банк «Открытие»: ежемесячно россияне тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей
ПРАЙМ20:42
Каждый второй россиянин тратит до 10 тысяч рублей в месяц на обслуживание автомобиля
ФАН21:31

Интересное

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе загорелся склад боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, пострадавших нет.
Lenta.ru21:54

Юрист Уткин: перечень брендов для параллельного импорта в Россию могут расширить

Утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.
Известия21:22

«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Коммерсантъвчера в 15:51

WP: конец гегемонии Запада в мире наступит к 2040 году из-за роста ВВП КНР и Индии

Журналист предсказал, что двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП КНР и Индии.
Lenta.ru22:27

Российские производители нарастят выпуск средств гигиены в 1,5 раза для замены импортных

Предполагается, что для замены импортных средств гигиены выпуск российских нарастят в 1,5 раза.
Lenta.ru20:44

Жители Курска сообщают о взрывах в городе

Очевидцы 27 апреля сообщают о громких взрывах в Курске и его окраинах.
Известия20:34

Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России

Компания Visa понесла убытки в размере $60 млн из-за приостановки деятельности на территории России.
ТАСС21:46

Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для портала iDNES.cz оценил ущерб для России в случае отказа Европейского союза (ЕС) от ее нефти и газа.
Lenta.ru22:49

Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина геем, который женился на Пугачевой ради выгоды

Гостью Соловьева, главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян нашумевшие заявления шоумена буквально вывели из себя.
Комсомольская правда17:45

ООН: Путин согласился на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
РБКвчера в 15:11