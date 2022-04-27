Утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.