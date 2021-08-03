Будьте в Плюсе

Банк «Открытие» начал сбор заявок инвесторов на акции «Росгосстраха»

Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.
Волга Ньюс
ПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах".
Finam.Ru
По результатам рассмотрения указанных сообщений банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций СК "Росгосстрах", о чем будет объявлено дополнительно.
Финмаркет
Предоставленная информация не является публичной офертой.
Волга Ньюс

Подробнее о событии

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

Тульские Известия03:05

Российский рынок акций повышается по основным индексам, акции «Росгосстраха» лидируют на новостях

ПРАЙМ03:34

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

ТРК Сейм (Курск)вчера в 10:56

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

Афанасий-бизнесвчера в 14:20

«Открытие» изучает интересы стратегических инвесторов

КП - Белгородвчера в 10:35

Банк «Открытие» начал принимать сообщения от потенциальных покупателей акций «Росгосстраха»

Финмаркетвчера в 10:34

Банк «Открытие» изучает возможность продажи «Росгосстраха»

ТАССвчера в 10:20
Интересное

МКС не получила повреждений в результате инцидента при стыковке модуля «Наука»

Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений после незапланированного включения двигателей российского модуля "Наука" при стыковке, последствия инцидента оценят специалисты.
ТАСС03:06