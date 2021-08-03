Far Cry 5 будет доступна бесплатно с 5 по 9 августа

Ubisoft на этой неделе предлагает всем желающим отправиться в виртуальный штат Монтана и дать отпор местным культистам — компания подготовила бесплатные выходные Far Cry 5 на PS4, Xbox One, Stadia и PC.