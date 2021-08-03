ПРАЙМБанк «Открытие» начал сбор заявок инвесторов на акции «Росгосстраха»Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.Волга НьюсПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах".Finam.RuПо результатам рассмотрения указанных сообщений банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций СК "Росгосстрах", о чем будет объявлено дополнительно.ФинмаркетПредоставленная информация не является публичной офертой.Волга НьюсЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»Тульские Известия03:05Российский рынок акций повышается по основным индексам, акции «Росгосстраха» лидируют на новостяхПРАЙМ03:34ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»ТРК Сейм (Курск)вчера в 10:56ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»Афанасий-бизнесвчера в 14:20«Открытие» изучает интересы стратегических инвесторовКП - Белгородвчера в 10:35Банк «Открытие» начал принимать сообщения от потенциальных покупателей акций «Росгосстраха»Финмаркетвчера в 10:34Банк «Открытие» изучает возможность продажи «Росгосстраха»ТАССвчера в 10:20Показать ещёОценитьПоделиться