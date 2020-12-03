"Траст" после перехода к ЦБ стал специализироваться на работе с проблемными активами. В сентябре «Открытие» и теперь уже банк непрофильных активов «Траст» подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где бывший владелец банка сейчас живет под фамилией Вольфсон.

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