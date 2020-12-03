«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке
"Траст" после перехода к ЦБ стал специализироваться на работе с проблемными активами. В сентябре «Открытие» и теперь уже банк непрофильных активов «Траст» подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где бывший владелец банка сейчас живет под фамилией Вольфсон.В источнике
С чего всё началось
«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке
«ФК Открытие» обвинило своего бывшего совладельца Вадима Беляева в убыточных сделках с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014–2017 годах. В общей сложности эти сделки привели к потере более чем 80 млрд руб. "Открытием" и его "дочкой" — банком "Траст".
РБК23:00
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