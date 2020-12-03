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РБК
РБК

«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

РБК
Financial One
Piter.tv
RuNews24.ru
Экономика сегодня
The Moscow Post
ФАН
Наша версия
Daily Storm
Эхо Москвы
"Траст" после перехода к ЦБ стал специализироваться на работе с проблемными активами. В сентябре «Открытие» и теперь уже банк непрофильных активов «Траст» подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где бывший владелец банка сейчас живет под фамилией Вольфсон.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

«ФК Открытие» обвинило своего бывшего совладельца Вадима Беляева в убыточных сделках с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014–2017 годах. В общей сложности эти сделки привели к потере более чем 80 млрд руб. "Открытием" и его "дочкой" — банком "Траст".
РБК23:00
Подробнее о событии
ФАН

«Открытие» обвиняет бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

ФАН01:39
Forbes

«Открытие» обвинило экс-совладельца в создании пирамиды

Forbes01:23
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«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

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Руководство банков «Открытие " и «Траст», санированных ЦБ, выдвинуло претензии к экс-совладельцу «Открытия» Беляеву

Эхо Москвы00:34
Саминвестор

«ФК Открытие» и «Траст» раскрыли претензии к Беляеву

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«Открытие» обвинило экс-совладельца в создании пирамиды в банке

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«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

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Около тысячи сторонников Санду собрались на акцию протеста у парламента Молдавии

Около тысячи сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг перед зданием парламента на демонстрацию протеста против намерения депутатов вывести из подчинения главы государства Службу информации и безопасности.
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В Симферополе возбудили уголовное дело из-за нарушений при расчистке русла реки Салгир

«Расчистка русла реки повлекла гибель бентосных и планктонных организмов в результате разработки донных отложений, чем причинен ущерб водным ресурсам в размере более 460 тысяч рублей», – написали в пресс-службе.
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В крови умершей в прямом эфире блогера Reeflay девушки обнаружены наркотики

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