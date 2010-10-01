Экономика

ТАССТАССБанк «Открытие» рефинансирует госдолг Забайкалья по ставке ниже рыночной

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.
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Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
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Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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Субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Административный центр - город Чита. Площадь территории - Значение не указано км², что составляет unknown operator: u'\u0437' % площади России. По этому показателю край занимает -е место в стране. Численность населения - 1065785 чел.
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