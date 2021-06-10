Елизавета II впервые увидела новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри, который в начале июня стал отцом во второй раз, вместе с женой – американской актрисой Меган Маркл, завершившей карьеру после замужества, впервые показали новорожденную дочь ее бабушке – королеве Великобритании Елизавете II.