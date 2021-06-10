Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк «Открытие»: россияне считают справедливой ипотечную ставку не выше 5%

55% россиян заявили, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1–5% годовых, следует из опроса банка «Открытие».В источнике

С чего всё началось

Россияне назвали размер справедливой ипотечной ставки

Большинство россиян (55%) считают, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1-5% годовых. Еще 21% респондентов придерживаются мнения, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС20:07

Подробнее о событии

Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки

Forbes04:50

Россияне назвали размер справедливой ставки по ипотеке

Lenta.ru02:33

Опрос: более 60% россиян ждут роста ставок по ипотеке во второй половине 2021 года

ТАСС23:08

Банк «Открытие»: россияне считают справедливой ипотечную ставку не выше 5%

Коммерсантъ01:36

Россияне назвали справедливую ипотечную ставку

News.ru00:01

Банк «Открытие»: больше половины россиян поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки на год

ЛюдиИпотеки.рф02:23

Большинство россиян считают ипотечную ставку выше 5% несправедливой

Общественная служба новостей21:42
Интересное

Апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну.
ТАСС06:03

В России крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину с предложением ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов страны.
REGNUM03:09