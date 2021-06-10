Большинство россиян (55%) считают, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1-5% годовых. Еще 21% респондентов придерживаются мнения, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

ТАСС вчера в 20:07