Банк «Открытие»: россияне считают справедливой ипотечную ставку не выше 5%
55% россиян заявили, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1–5% годовых, следует из опроса банка «Открытие».В источнике
С чего всё началось
Россияне назвали размер справедливой ипотечной ставки
Большинство россиян (55%) считают, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1-5% годовых. Еще 21% респондентов придерживаются мнения, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).
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