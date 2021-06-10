Свердловскому экс-министру госимущества предъявили обвинение по десяти эпизодам

Бывшему министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексею Пьянкову, который с 2016 года является фигурантом по делу о получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, предъявили обвинение по десяти эпизодам, в том числе связанным со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой госимущества.