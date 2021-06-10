Христо Грозев: Расследование отравления Быкова длилось долго, т.к. не было объяснения и мотивации этого преступления

Как сказал руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", расследование отравления писателя Дмитрия Быкова длилось так долго, потому что не было объяснения и мотивации этого преступления.