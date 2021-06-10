В Московском планетарии рассказали о кольцеобразном затмении Солнца 10 июня

Затмение Солнца 10 июня произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 мск, кольцеобразную фазу затмения можно будет увидеть в Канаде, Гренландии и на Северном полюсе, в России — в Якутии и Чукотке.