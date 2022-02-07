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Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика

В декабре 2021 года банк "Открытие" стал лидером по возращению корпоративной задолженности.
Газета.Ru
«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло прежде всего из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил РБК представитель «Открытия».
РБК
Для сравнения: в Сбербанке и ВТБ за тот же месяц просрочка по ссудам юрлиц без учета резервов снизилась на 13,3 млрд руб. и 12,1 млрд руб. соответственно.
РБК
Позднее стало известно, что UniCredit передумал покупать «Открытие» из-за риска санкций и негативного отношения инвесторов.
Forbes

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