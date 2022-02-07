Будьте в Плюсе

Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика

"Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло, прежде всего, из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года", - сообщил представитель банка.
Газета.Ru
Для сравнения: в Сбербанке и ВТБ за тот же месяц просрочка по ссудам юрлиц без учета резервов снизилась на 13,3 млрд руб. и 12,1 млрд руб. соответственно.
РБК
Просроченная задолженность снижается одновременно с начисленными резервами, поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
РБК
Остатки рухнули до отметки в 9,3 миллиарда рублей.
Компания

Подробнее о событии

Банк «Открытие» сумел списать долги на 45 миллиардов рублей
АБН03:24
Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика
Газета.Ru03:18
«Открытию» удалось списать плохие долги на 45 млрд рублей
Компания01:30
Один заемщик позволил банку «Открытие» списать плохие долги на ₽45 млрд
РБК23:00

Интересное

Жителя Троицка, смертельно ранившего двухлетнюю дочь, отправили в СИЗО

В понедельник, 7 февраля, в Челябинской области отправили в следственный изолятор 32-летнего Рамиса Асфандиярова, обвиняемого в нанесении смертельного ранения двухлетней дочке.
74.ru03:03

Депутат ГД Нилов предложил разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта парламентария от партии ЛДПР Ярослава Нилова.
РИА Новости20:29

Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов

Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Lenta.ru23:39

Депутата Ярославской области арестовали по подозрению в наркопроизводстве

В Ярославской области задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников, подозреваемый в организации нарколаборатории.
Lenta.ru03:26

Один из двоих грабителей погиб при попытке взорвать банкомат Сбербанка в Подмосковье

В Подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Lenta.ru02:00

Управление Народной милиции ДНР заявило о прибытии в Донбасс наемников из Польши

"Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников", — сказал журналистам представитель ведомства.
РИА Новости03:06

«Ведомости» сообщили о планах Госдумы сделать похороны в России госуслугой

Депутаты Госдумы намерены в феврале внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой.
Lenta.ru18:10

Мишина и Галлямов заняли 1-е место в произвольной программе командного турнира ОИ-2022

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Sport24.ru21:11

Е1: полиция проверяет информацию о рейдерском захвате БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Как сообщили изданию «Е1» в управлении МВД по российскому городу, информация о рейдерском захвате будет проверена, в случае выявления правонарушений будут приняты меры реагирования в рамках компетенции полиции.
Lenta.ru19:35

Стоимость новой видеокарты NVIDIA достигла почти полумиллиона рублей

На выставке CES 2022 в январе NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti.
Ferra5 февраля в 12:24