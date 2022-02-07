«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло прежде всего из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил РБК представитель «Открытия».
Объем однородных ссуд в декабре увеличился на 398,0 млрд рублей, или на 1,6%, до 24 трлн 536,7 млрд рублей, а просроченная задолженность уменьшилась на 22,0 млрд рублей, или на 2,1%, до 1 трлн 2,8 млрд рублей.
В ночь на понедельник двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа, в результате чего произошел взрыв и небольшое возгорание, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.