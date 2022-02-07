Будьте в Плюсе

Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика

В декабре 2021 года банк "Открытие" стал лидером по возращению корпоративной задолженности.
Газета.Ru
«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло прежде всего из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил РБК представитель «Открытия».
РБК
Для сравнения: в Сбербанке и ВТБ за тот же месяц просрочка по ссудам юрлиц без учета резервов снизилась на 13,3 млрд руб. и 12,1 млрд руб. соответственно.
РБК
Объем однородных ссуд в декабре увеличился на 398,0 млрд рублей, или на 1,6%, до 24 трлн 536,7 млрд рублей, а просроченная задолженность уменьшилась на 22,0 млрд рублей, или на 2,1%, до 1 трлн 2,8 млрд рублей.
Финмаркет

Подробнее о событии

Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика
Газета.Ru03:18
Один заемщик позволил банку «Открытие» списать плохие долги на ₽45 млрд
РБК23:00
Самое цитируемое
Банк «Открытие» списал просроченную задолженность на 45 млрд рублей
Плас06:29
Банк «Открытие» признал безнадежными и списал долги на 45 млрд рублей
Forbes04:12
Банк «Открытие» сумел списать долги на 45 миллиардов рублей
АБН03:24
ЦБ: доля просроченных более 90 дней розничных кредитов в декабре снизилась до нового минимума - 4,1%
Финмаркет11:14
«Открытию» удалось списать плохие долги на 45 млрд рублей
Компания01:30

Интересное

Представитель Эрдогана Калым: дата визита Путина в Турцию будет объявлена в ближайшие дни

Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, возможная дата станет известна в ближайшие дни.
РБК14:28

Phys.org: изменения климата и рост населения нанесут «ошеломляющий» удар по США

Глобальное потепление и рост населения приведут к большим ущербам от наводнений в США уже к середине XXI века.
РИА Новости12:31

Как нештатный аккумулятор может «убить» стартер автомобиля

Многие автовладельцы легкомысленно относятся к мощности аккумулятора своего авто.
АвтоВзгляд10:53

В Британии старейший паб закрылся после 1229 лет работы

Самый старый паб в Великобритании закрылся спустя 1229 лет после открытия, сообщает LADBible.
Газета.Ru05:13

Подорвавший банкомат в Подмосковье грабитель сдался полиции

В ночь на понедельник двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа, в результате чего произошел взрыв и небольшое возгорание, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
ТАСС13:21

Daily Express: частый прием ванны снижает риск инсульта на 26 процентов

Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.
РИА Новости08:09

Алла Михеева мечтает о семье и не обращает внимания на репутацию «простушки»

Алла Михеева рассказал о своих мечтах о семье. Репутация недалекой блондинки не вызывает у нее негатива, а выпады хейтеров она игнорирует.
Дни2403:58

Новые смартфоны Samsung линейки Galaxy A готовятся к выходу в России

Совсем скоро состоится презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22.
Superplanshet.ru03:02

Песков назвал возможное размещение комплексов THAAD под Харьковом шагом к дестабилизации

Возможное размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки.
RT на русском13:19

Bully 2 могут разрабатывать одновременно с GTA 6

4 февраля Rockstar анонсировала разработку GTA 6. В сети тут же вспомнили про серию Bully.
Чемпионатвчера в 05:52