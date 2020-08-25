Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области
В банке действуют программы государственного субсидирования ипотеки: для семей в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок по программе «Семейная ипотека» действует ставка от 4,7% годовых, для покупателей квартир в новостройках напрямую у застройщиков по программе «Господдержка 2020» ставка – от 5,99% годовых.В источнике
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Ruinformer.comвчера в 06:19