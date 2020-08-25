Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
NG72.ru
NG72.ru

Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области

В банке действуют программы государственного субсидирования ипотеки: для семей в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок по программе «Семейная ипотека» действует ставка от 4,7% годовых, для покупателей квартир в новостройках напрямую у застройщиков по программе «Господдержка 2020» ставка – от 5,99% годовых.В источнике
Подробнее о событии
ЛюдиИпотеки.рф

Банк «Кубань Кредит» улучшил условия семейной ипотеки

ЛюдиИпотеки.рф08:55
Волга Ньюс

Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовых

Волга Ньюсвчера в 06:15
Петербургский дневник

Ипотека приблизилась к аренде

Петербургский дневник05:25
EastRussia

Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке при рефинансировании

EastRussia21:24
Ruinformer.com

Ипотека от 5% при покупке квартиры в клубном доме «Континенталь» от «ИнтерСтрой»

Ruinformer.comвчера в 06:19
Победа 26

Льготная ипотека для семей с детьми уже доступна ставропольцам

Победа 2606:20
NG72.ru

Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области

NG72.ruвчера в 05:54