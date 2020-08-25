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NG72.ru
NG72.ru

Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области

В банке действуют программы государственного субсидирования ипотеки: для семей в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок по программе «Семейная ипотека» действует ставка от 4,7% годовых, для покупателей квартир в новостройках напрямую у застройщиков по программе «Господдержка 2020» ставка – от 5,99% годовых.В источнике
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ЛюдиИпотеки.рф

Банк «Кубань Кредит» улучшил условия семейной ипотеки

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 08:55
Ruinformer.com

Ипотека от 5% при покупке квартиры в клубном доме «Континенталь» от «ИнтерСтрой»

Ruinformer.com25 августа в 06:19
Петербургский дневник

Ипотека приблизилась к аренде

Петербургский дневниквчера в 05:25
EastRussia

Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке при рефинансировании

EastRussiaвчера в 21:24
БН.ру

Сбербанк даст льготную ипотеку на квартиры в ЖК «Георг Ландрин»

БН.рувчера в 06:30
Волга Ньюс

Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовых

Волга Ньюс25 августа в 06:15
NG72.ru

Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области

NG72.ru25 августа в 05:54

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему

Сразу две страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссия и Казахстан — захотели добиться корректировки правил участия в российских госзакупках, чтобы иметь возможность торговать с Москвой по-своему, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru02:33

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18
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69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

С начала пандемии скончались 320 носителей коронавируса (в том числе 3 за прошедшие сутки): 119 (+2 за сутки) — от COVID-19 и вызванных им осложнений, 196 (+1 за сутки) — по иным причинам смерти, 5 летальных случаев проходят экспертизу для установления точной причины смерти.
Kursk.com02:36
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