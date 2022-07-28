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Банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей за первые шесть месяцев 2022 года

За первые шесть месяцев 2022 года банк «Открытие» укрепил свои бизнес-позиции благодаря замедлению рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков, заявил президент-председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.
Телеканал 360°
Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).
Плас
Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 43,8 млрд руб. или 2,2%, и составил 2,1 трлн руб.
ТАСС
Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2022 года находится на уровне 369 млрд рублей.
Плас

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За 6 месяцев 2022 года банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли
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