За первые шесть месяцев 2022 года банк «Открытие» укрепил свои бизнес-позиции благодаря замедлению рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков, заявил президент-председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.
Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).
Преимущества бесплатформенного инерциального блока (БИБ) по сравнению с ранее применявшимся комплексом командных приборов заключаются в малых габаритах и массе, небольшом потреблении энергии и отсутствии подвижных механических элементов, сложных в изготовлении.
Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить провокацию, взорвав дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике, после чего обвинить в этом российских солдат, сообщает РИА Новости.
Министр назвал поддержку Киева важным решением для Берлина, но призвал не забывать, что из-за оружия погибают люди, подчеркнув, что не стоит гордиться тем, что приходится направлять Украине вооружения.