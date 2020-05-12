Экономика
Финансовая газетаБанк «Роснефти» назван главным кредитором владельца «Ведомостей»
В комментарии The Bell Леонтьев назвал эти данные "трэшем" и попросил оставить его в покое. Демьян Кудрявцев, отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» на продажу газеты, заявил, что подозревать его в сговоре с «Роснефтью» после двух судов издания с этой компанией просто нелепо.
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с чего всё началось
Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.Ведомости02:15
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