Экономика
Эхо МосквыБанк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»
Причины кризиса, в котором оказалась одна из крупнейших деловых газет страны, выяснили журналисты четырех изданий — «Медузы», Forbes, The Bell и самих «Ведомостей».
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с чего всё началось
Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.Ведомостивчера в 02:15
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СМИ: Банк госкорпорации «Роснефть» фактически контролирует издателя газеты «Ведомости»
Эхо Москвывчера в 11:23
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Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
Происшествия
В Кузбассе за сутки утонули двое детей
Сибдепо 02:10
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика вчера в 09:53
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение экономики России в 2020 году на 4,5%
Лондон, 13 мая 2020, 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
REGNUM 02:01
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru 11 мая в 10:29
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Здоровье
Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи
Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
Общество
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Армия и оружие
Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия
Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 02:21
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа
Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru вчера в 13:50
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:12
Общество
Малышева объяснила, как правильно носить перчатки
Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объяснила, как правильно носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса.
Рамблер 02:13
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08