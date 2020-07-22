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АБН

Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля. Если регулятор решит вновь снизить ставку, то такое решение станет уже третьим подряд в череде снижений.В источнике
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РБК

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков.
РБК21 июля в 17:00
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Банки.ру

22 июля. Главное за минуту

Банки.ру22 июля в 13:00
РБК

«Революционная возможность». Как новая ставка ЦБ повлияет на криптовалюту

РБК22 июля в 06:52
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 24 июля

ТАСС21 июля в 05:41
Коммерсантъ

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ22 июля в 01:32
ПРАЙМ

Банк России готов смягчать политику дальше

ПРАЙМ21 июля в 08:06
RT на русском

Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

RT на русском21 июля в 06:05
Росбалт

Аналитик: Банк России понизит ключевую ставку, но плавно

Росбалт22 июля в 04:12

Остатки полуметрового вымершего голубя обнаружили на островах Тонга

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МедиаПоток08:18
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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