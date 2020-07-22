Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
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Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля. Если регулятор решит вновь снизить ставку, то такое решение станет уже третьим подряд в череде снижений.В источнике
С чего всё началось
Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков.
РБК21 июля в 17:00
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