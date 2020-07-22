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АБН
АБН

Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля. Если регулятор решит вновь снизить ставку, то такое решение станет уже третьим подряд в череде снижений.В источнике
С чего всё началось
РБК

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков.
РБК21 июля в 17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ22 июля в 01:32
РБК

«Революционная возможность». Как новая ставка ЦБ повлияет на криптовалюту

РБК22 июля в 06:52
Росбалт

Аналитик: Банк России понизит ключевую ставку, но плавно

Росбалт22 июля в 04:12
REGNUM

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

REGNUM22 июля в 15:47
URA.Ru

Банк России снизит ставку до нового исторического минимума

URA.Ru21 июля в 19:30
ПРАЙМ

Банк России готов смягчать политику дальше

ПРАЙМ21 июля в 08:06
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 24 июля

ТАСС21 июля в 05:41

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости08:39

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru09:24
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В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости06:49
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