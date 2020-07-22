ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах

В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.