Финансы

АБНАБНБанк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля. Если регулятор решит вновь снизить ставку, то такое решение станет уже третьим подряд в череде снижений.
Читать в источнике
Комментировать289
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков.
РБК21 июля в 17:00

Подробнее о событии

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ22 июля в 01:32

«Революционная возможность». Как новая ставка ЦБ повлияет на криптовалюту

РБК22 июля в 06:52

Аналитик: Банк России понизит ключевую ставку, но плавно

Росбалт22 июля в 04:12

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

REGNUM22 июля в 15:47

Банк России снизит ставку до нового исторического минимума

URA.Ru21 июля в 19:30

Банк России готов смягчать политику дальше

ПРАЙМ21 июля в 08:06

Главный экономист ВЭБ.РФ не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 24 июля

ТАСС21 июля в 05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
191
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
497
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Городовой 08:37
10
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

ТАСС 08:59
5
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
20
Общество

Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию

Граждане РФ смогут купить тур в Турцию уже сейчас. Туроператоры открыли бронирование для россиян.
ПолитРоссия 09:56
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
15
Экономика

Смольный откажется от ежегодной индексации зарплат бюджетников

В целях экономии Смольный собирается не только сократить чиновников, но и отказаться от ежегодной индексации зарплат бюджетников.
DP.RU 03:33
543
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
702
Общество

Дегтярев прокомментировал незаконные митинги в Хабаровске

Журналистская правда 03:15
1,8K
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
195
Путешествия

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров.
Ведомости 09:11
7
Общество

Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами

Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
6
Политика

В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
10
Происшествия

В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:26
78
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
56
Политика

Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»

Аргументы недели 22 июля в 15:17
3
Космос

«Роскосмос» установил рекорд по скорости полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил новый рекорд по времени полета к Международной космической станции.
Pravda.Ru 09:41
124
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Интерфакс 08:01
Экономика

Банк России выступил против идеи страховать нефть

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
Lenta.ru 09:16
3
Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
Москва 24 09:54
Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv 08:16
1
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
42
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
526
Футбол

Дюков о майке Ещенко: на месте Медведева я бы не жаловался

Защитника красно-белых Андрея Ещенко дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тыс. рублей за майку с завуалированным оскорблением гендиректора питерцев Александра Медведева.
RT на русском 10:20
Политика

Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
57
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
378
Происшествия

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное