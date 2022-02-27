Стоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала 2021 года составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом).
Ученые из Школы Земли и окружающей среды при Университете Кентербери (Новая Зеландия) тестируют инновационные бортовые радары, которые устанавливаются на беспилотники для измерения глубины снежного покрова.
Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада.
В системно значимых кредитных организациях спреды на обмен валют составляют от 10 до 70 рублей, узнали «Известия», проанализировав данные сайтов 13 банков на предмет величины разницы между покупкой и продажей долларов и евро.