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Банк России 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).
Интерфакс
По данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.
ТАСС
Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке.
РИА Новости
Стоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала 2021 года составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом).
Интерфакс

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