ИнтерфаксБанк России 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынкеЦена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).ИнтерфаксПо данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.ТАССБанк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке.РИА НовостиСтоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала 2021 года составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьФАНФАНРБКЭкономика сегодняЦарьградRT на русскомLife.ruГазета.RuВечерняя МоскваТК ЗвездаИА Красная ВеснаКомсомольская правдаПодробнее о событииБанк России 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынкеИнтерфаксвчера в 11:43ЦБ возобновит закупки золота на фоне угрозы для резервовРБКвчера в 12:00Банк России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынкеТАССвчера в 11:52Центробанк возобновляет покупку золота с 28 февраляКоммерсантъвчера в 12:27Банк России с понедельника возобновит покупку золота на внутреннем рынкеПРАЙМвчера в 11:39C 28 февраля Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметалловLenta.ruвчера в 11:30Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынкеГлас Народавчера в 11:29Показать ещёОценить354Поделиться