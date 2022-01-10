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Банк России 29 декабря купил валюту на 22,9 млрд руб

FINMARKET.RU - ЦБ РФ 29 декабря купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 22,9 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Финмаркет
Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 29 декабря, составлял 23 млрд рублей.
ТАСС
Ставка отсечения на аукционе составила 8,77% годовых, средневзвешенная ставка — 8,7705%.
ПРАЙМ
Позже в понедельник Банк России также проведет аукцион месячного РЕПО с лимитом в 100 миллиардов рублей.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банк России 29 декабря купил валюту на 22,9 млрд руб
Финмаркет03:14
Банк России: банки на аукционе годового РЕПО выбрали весь лимит в 100 миллиардов рублей
ПРАЙМ03:51
ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 22,9 млрд рублей
ТАСС03:28
ЦБ приобрел валюту на внутреннем рынке на 22,9 млрд рублей
Газета.Ru04:31

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