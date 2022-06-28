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Банк России 30 июня покажет новую 100-рублевую банкноту

В презентации примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Российская газета
«На лицевой стороне банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах».
Expert.ru
Ожидается, что в 2022 году в обращение должны запустить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.
Московский Комсомолец
В апреле 2022 года банки России просили Центробанк повременить с вводом новых купюр.
Expert.ru

Подробнее о событии

Новая сторублевая купюра изготавливались с использованием 21 патента Гознака
ТАСС08:16
Банк России 30 июня представит обновлённую 100-рублевую банкноту
T2428 июня в 03:03
Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкноту
Профиль18:00
ЦБ 30 июня проведет презентацию модернизированной банкноты в 100 рублей
Lenta.ru28 июня в 04:24
ЦБ 30 июня покажет обновленную банкноту 100 рублей
Коммерсантъ28 июня в 03:20
Банк России 30 июня презентует модернизированную банкноту в 100 рублей
РИА Новости28 июня в 03:05
Банк России представил модернизированную банкноту в 100 рублей
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