Российская газетаБанк России 30 июня покажет новую 100-рублевую банкнотуВ презентации примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.Российская газета«На лицевой стороне банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах».Expert.ruОжидается, что в 2022 году в обращение должны запустить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.Московский КомсомолецВ апреле 2022 года банки России просили Центробанк повременить с вводом новых купюр.Expert.ruЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUОбозрениеБел.РуInfinicaАБНГуберния-33ГлагоLT24TLT.ru - Новости ТольяттиСлово и ДелоStolica58.ruСтупинская панорамаРосбалтКП - ТомскFBM.ruПятый каналОбластная газетаИА Север-ПрессРадио Комсомольская правдаВечерний КраснотурьинскПодробнее о событииНовая сторублевая купюра изготавливались с использованием 21 патента ГознакаТАСС08:16Банк России 30 июня представит обновлённую 100-рублевую банкнотуT2428 июня в 03:03Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкнотуПрофиль18:00ЦБ 30 июня проведет презентацию модернизированной банкноты в 100 рублейLenta.ru28 июня в 04:24ЦБ 30 июня покажет обновленную банкноту 100 рублейКоммерсантъ28 июня в 03:20Банк России 30 июня презентует модернизированную банкноту в 100 рублейРИА Новости28 июня в 03:05Банк России представил модернизированную банкноту в 100 рублейВечерняя Москва04:15Показать ещёОценитьПоделиться