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Банк России 30 июня покажет новую 100-рублевую банкноту

Банк России сегодня вводит
 в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.
БИЗНЕС Online
Новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой купюре.
RT на русском
Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами.
Интерфакс
Новая банкнота будет использовать все те же современные защитные механизмы, которые используются в 200-рублевой купюре, сообщает ЦБ.
ФАН

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