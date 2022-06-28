Российская газетаБанк России 30 июня покажет новую 100-рублевую банкнотуБанк России сегодня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.БИЗНЕС OnlineНовая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой купюре.RT на русскомОсновное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами.ИнтерфаксНовая банкнота будет использовать все те же современные защитные механизмы, которые используются в 200-рублевой купюре, сообщает ЦБ.ФАНЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВPiter.tv78.ruТелеканал Санкт-ПетербургРЕН ТВПервый каналТК ЗвездаИзвестияРБКT24ОбозрениеTverigrad.ruГуберния-33Бел.РуInfinicaАстрахань 24ГлагоLТволкГЛАС.RUNewInformПетрозаводск говоритНИА-КрасноярскСахалин.ИнфоTLT.ru - Новости ТольяттиLegal.ReportВечерний КраснотурьинскСайт Ставрополя 1777.ruПодробнее о событииЦБ представил обновленную купюру номиналом 100 рублейРИА Новости04:41ЦБ РФ: модернизированная сторублевая купюра вводится в обращение с 30 июняГазета.Ru04:35ЦБ презентовал обновленную сторублевую купюруКоммерсантъ04:24ЦБ России представил новую банкноту в 100 рублей, введенную в обращение с 30 июняLenta.ru04:18Банк России представил новую банкноту 100 рублейМосковский Комсомолец04:19Новые 100-рублевые банкноты будут массово выпускаться после адаптации оборудованияТАСС05:13Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублейИзвестия04:30Показать ещёОценить1,9KПоделиться